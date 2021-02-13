Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar uyarılarının ardından Edirne’de beklenen yağış başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar yoğun şekilde devam edeceğini aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan uyarıda da, yağışların kuvvetli poyrazın da etkisiyle Trakya’nın tamamında pazar gece saatlerine kadar tipi şeklinde devam edeceği belirtildi. Kar yağışının İstanbul genelinde ve Kırklareli'nin Karadeniz'e yakın kesimlerinde pazartesi ve salı günleri de devam edeceği öngörüldüğü belirtilen uyarıda, hava sıcaklıklarının eksi derecelere inmesiyle birlikte buzlanmaların oluşabileceği ifade edildi.