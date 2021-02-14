Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Yakası'nda başta Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy olmak üzere birçok bölgede kar yağışı devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanı sıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

Kar yağışı İstanbul Boğazı'ndaki görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.

Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı.

ARAÇLAR YOLLARDA YERİNİ ALDI

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar güne kar yağışıyla başladı. Vatandaşların kar yağışına karşı yanında eldiven ve şemsiye taşıdıkları görüldü.

Sürücülerin trafikte dikkatli olmasını belirten taksici esnafı Salih Çöpoğlu, "Sokağa çıkma yasağı var. Biz ekmeğimiz için dışarıdayız. Barajlarda azalan su sonrası İstanbul için kar yağışı iyi oldu. Ayrıca trafiğe çıkan araç sürücülerine dikkatli olmasını öneririm" diye konuştu.

İŞE GİDENLER ÜST GEÇİTLEDE YÜRÜMEKTE ZORLANIYOR

Kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Yenibosna oldu. Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle az sayıda araç Yenibosna E-5 üzerinde yerlerini aldı. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar üst geçitlerde kar yağışı ve rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yürümekte zorluk yaşadı.

AYDOS ORMANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Özellikle İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışının etkili olduğu görülüyor. İstanbul'un Aydos Ormanı gibi yüksek rakımlı bölgeleri yağan kar nedeniyle beyaza büründü.

Öte yandan, Pendik Belediyesi'nin kar küreme ekipleri de karla kaplanan yolları açtı.

BEYLİKDÜZÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbullular güne beyaz örtüyle uyandı. Beylikdüzü’nde park halindeki araçların ve yolların tamamen beyaza büründüğü görüldü. Beylikdüzü’ndeki beyaz örtü drone ile havadan da görüntülendi.