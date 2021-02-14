Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi, Üçler yolu üzerinde bulunan Hop Deresi'nde toplu balık ölümleri gerçekleşti. Yüzlerce balık derede ölü olarak görülürken, yüzlerce kaplumbağa ve yengeçler de dere kenarlarına sığındı. Sudaki kirlilik dikkat çekerken birçok balığın can çekiştiği gözlendi.

Çevre sakinleri zirai ilaçlama yapanların derede tanklarını temizlediği için balık ölümlerinin gerçekleştiğini ileri sürdü.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ölümleri üzerine su ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı.