Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Okuşluğ ile Yurdagül Okuşluğ çifti korona virüse yakalandı. Bir süredir evlerinde izole olan çift durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan çift solunum yetmezliği nedeniyle birer gün arayla hayatını kaybetti.
Mustafa Okuşluğ’un Selimiye Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.
Osmaniye’de karı koca birer gün arayla koronavirüse yenik düştü
14.02.2021 - 10:08 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’de koronavirüs tedavisi gören Mustafa ve Yurdagül Okuşluğ çifti birer gün arayla tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Okuşluğ ile Yurdagül Okuşluğ çifti korona virüse yakalandı. Bir süredir evlerinde izole olan çift durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan çift solunum yetmezliği nedeniyle birer gün arayla hayatını kaybetti.
Etiketler : osmaniye,karı koca,koronavirüs,
767514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767514.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER