Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'da yaşayan ve aynı zamanda Bursa'da iş yapan bir iş kadını, İnegöl ilçesinde bulunan Metin Çiftçi'yle irtibata geçerek eşi için taht yapılmasını istedi. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı Atilla'nın tahtından yola çıkılarak önce bir araştırma yapıldı. Gönderilen fotoğraf üzerine bir çalışma yapan ahşap ustası Çiftçi işe koyuldu. Tamamen gürgen ağacından makine değmeden el emeğiyle 3 ayda taht yapıldı. Her aşamasını müşterisiyle paylaşan Çiftçi, kendisinin de beğenmesiyle Azerbaycanlı iş kadınına teslim edecek. Piyasa değeri yaklaşık 10 bin dolar olan ve 5 parçadan oluşan tahtın ağırlığı ise 500 kilogram.

"Taht önce Bursa'ya, oradan Azerbaycan'a gidecek"

Ahşap ustası Mesut Çiftçi, "İki arkadaş olarak bunu yaptık. Azerbaycan'dan bir müşterimiz bunu istedi. Çok etkilenmiş Atilla'nın tahtından, kendisi bize bir fotoğraf olarak başvurdu. Biz de baktık yapabileceğimizi söyledik, çeşitli anlaşmalar yaptık. Sırf ağaçtan el emeğiyle ve hiçbir şekilde CNS gibi bir şey girmeden yani kısacası teknolojik bir şey girmeden üretimini gerçekleştirdik. Tabii yaparken çok acele etmedik, kurdun yüz yapısı, diş yapısı, kurdun tüm yapısını yansıtmaya çalıştık. Biraz da başardık sanırım, sonuçta ortaya bu çıktı. Bitirdiğimizde hem müşterimiz hem de görenler tarafından çok beğenildi. Aslında biz bu işlere meraklıyız, ağaçtan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnegöl adına bizlere gurur veriyor sonuçlandırmak. İstanbul'da, Ankara'da, yurt dışında olsun İnegöl mobilyası zaten Türkiye'de tanınıyor. İşte bu tür şeylerin Türkiye'de, İnegöl'de yapılması onlar için şaşırtıcı bir şey oluyor, İtalya'yı yakalamış durumdayız. Ama bizim gibi ustalar da azalıyor maalesef. Daha çok makineleşme olduğu için el emeği ve sanat üzerine yapılmış tasarımlar biraz geri planda kalıyor. Bu yaptığımız taht önce Bursa'ya, oradan Azerbaycan'a gidecek. Eşi için yaptırdı. Eşinin haberi yok bundan, ona bir sürpriz yapacak açıkçası. Tabii bizler sipariş üzerine bunları yapıyoruz. Bundan sonra da değişik siparişler gelecek hem yurt dışından hem de yurt içinden. Yüzümüzün akıyla yapıp teslim ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Görenler bol bol fotoğraf çektiriyorlar, bizleri tebrik ediyorlar" dedi.