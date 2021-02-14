Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adli Tıp Kurumu girişinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yapılacak otopsi işlemleri sonucunda da cenazelerin kimliklerinin tespit edileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda bir mağarada 13 sivilin teröristler tarafından şehit edildiğini duyurdu.