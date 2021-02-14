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TBMM Başkanı Şentop'tan Gara'da infaz edilen 13 sivil vatandaş için baş sağlığı mesajı
14.02.2021 - 11:28 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Şentop:"Irak'ın Gara bölgesinde, mel’un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun."
Kaynak: İHA
Etiketler : TBMM Başkanı Şentop,
767538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767538.aspx
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