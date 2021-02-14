İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yağış, yüksek kesimlerde etkisini gitgide arttırıyor. Yüksek kesimlerden biri olan Çatalca’da yollar beyaz örtü ile kaplandı. Kar yaklaşık 20 santimetreyi bulurken, özellikle Akalan köylerine giden yollarda kar küremesi yapıldığı görüldü. Bazı araçların patinaj çekerek güçlükle ilerlediği görüldü.
Çatalca'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu
14.02.2021 - 11:32 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini arttırarak devam ederken, Çatalca’da kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreyi buldu. Yollar beyaz örtü ile kaplanırken, bazı araçların patinaj çekerek güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çatalca,
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