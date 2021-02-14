Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yağış, yüksek kesimlerde etkisini gitgide arttırıyor. Yüksek kesimlerden biri olan Çatalca’da yollar beyaz örtü ile kaplandı. Kar yaklaşık 20 santimetreyi bulurken, özellikle Akalan köylerine giden yollarda kar küremesi yapıldığı görüldü. Bazı araçların patinaj çekerek güçlükle ilerlediği görüldü.