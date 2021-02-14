Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde akşam saatlerinde dere yatağında bir köpek mahsur kaldı. Köpek sesini duyan vatandaşlar, hayvanı kurtarmak için kolları sıvadı. Vatandaşlar soğuk havada uzun uğraşlar sonucu ellerine geçirdikleri poşet ile köpeği tutarak dere yatağından çıkarttı. Islanan köpek birkaç dakika silkelendikten sonra alandan uzaklaştı. Soğuk havada yürekleri ısıtan görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.