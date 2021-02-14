Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde yoğun şekilde kar yağışı başladı. Yağış sonrasında birçok bölge beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk ve yağışlı havadan martılar da etkilendi. Bakırköy Florya plajında binlerce martının kar yağışının ve soğuk havanın dinmesini bekleyişi drone ile havadan görüntülendi. Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlama gününde boş plaj martılara kalırken, aynı noktada balıkçı teknelerinin üzerindeki karlar da masalsı görüntüler oluşturdu.
Soğuk ve karlı hava martıları da etkiledi
14.02.2021 - 14:22 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı martıları da etkiledi. Florya sahilinde binlerce martının soğuk ve kar yağışı nedeniyle bekleyişi havadan görüntülenirken, barınakta beyaz örtü altındaki balıkçı tekneleri de masalsı görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : martı,kar,hava,
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