Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde yoğun şekilde kar yağışı başladı. Yağış sonrasında birçok bölge beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk ve yağışlı havadan martılar da etkilendi. Bakırköy Florya plajında binlerce martının kar yağışının ve soğuk havanın dinmesini bekleyişi drone ile havadan görüntülendi. Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlama gününde boş plaj martılara kalırken, aynı noktada balıkçı teknelerinin üzerindeki karlar da masalsı görüntüler oluşturdu.