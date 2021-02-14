Malatya Valisi Aydın Barış önemli bir açıklamada bulundu.
Baruş kameraların karşısına geçerek Gara'da şehit edilen 13 vatandaşa ait kimlik bilgilerini paylaştı.
Baruş üç vatandaşın kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi,.
İşte şehit edildiği tespit edilen vatandaşların kimlikleri;
2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak için yola çıkan er Adil Kabaklı
24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan Vedat Kaya
15 Temmuz'da alıkonulan Jandarma Er Süleyman Sungur
21 Eylül 2016'da Hakkari'de alıkonulan Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci
2 Ekim 2015'te alıkonulan topçu er Müslim Altıntaş
Aydın Köse, Muhammet Salih Kanca