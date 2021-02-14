Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kuzey Ege'de meydana gelen olumsuz hava koşulları gerekçesiyle yarın Geyikli - Bozcada ile Kabatepe - Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “15 Şubat Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.