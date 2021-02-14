Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk ve yağışlı havalardan en çok etkilenenler sokak hayvanları olurken, Avcılar'da üşüyen bir köpek polis merkezinin kapısına sığındı. Polisler, üşüyen köpeği ısıtmak için üzerine battaniye örttü. Yürek ısıtan görüntüler emniyet tarafından paylaşıldı.