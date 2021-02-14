Soğuk ve yağışlı havalardan en çok etkilenenler sokak hayvanları olurken, Avcılar'da üşüyen bir köpek polis merkezinin kapısına sığındı. Polisler, üşüyen köpeği ısıtmak için üzerine battaniye örttü. Yürek ısıtan görüntüler emniyet tarafından paylaşıldı.
Kar yağışında üşüyen köpeğin üzerine polis battaniye örttü
14.02.2021 - 14:50 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avcılar'da soğuk havada üşüdüğü için polis merkezinin kapısına sığınan köpeğin üzerine polisler tarafından battaniye örtüldü. Yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : polis,köpek,battaniye,
767590 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767590.aspx
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