Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Bademli Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ziyed Ağcı (34), bir evin avlusunda bulunan duvarı yıkmak istedi. Bu esnada geri itmek istediği duvar Ziyed Ağcı'nın üzerine devrildi. Devrilme sonucu molozların altında kalan ve kafasını sert biçimde duvara çarpan talihsiz işçi ağır yaralandı. Sesleri duyan vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan talihsiz işçi, 112 sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ziyed Ağcı hayatını kaybetti.



Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.