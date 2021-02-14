Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde başlayan yağışlar aralıksız bir şekilde devam ederken, İstanbul’un cadde ve sokakları beyaza büründü.

Maltepe’de kar yağışını gören çocuklar ve aileleri de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinin önüne çıkarak karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla kardan adam yaparken, kimisi kar topu savaşı kimiyse yokuş aşağı kayarak doyasıya eğlendi.

“Eski zamanlarda daha fazla yağıyormuş”

Kar oynamak için dışarı çıkan çocuklardan Zeynep Topçu, "Kar yağdı, çok mutluyuz. Uzun zamandır kar yağmıyordu. Eski zamanlarda daha fazla yağıyormuş. Biz de dışarı çıkıp kar topu oynayıp, kardan adam yaptık. Kar yağdığı için çok mutluyum. Umarım daha çok kar yağar" dedi.

Çocuklarını dışarı çıkaran vatandaş İlhan Arslan ise, “Uzun zamandır karın yağmasını bekliyorduk. Çocuklar oyun oynuyorlar. Bizim için de bir hasretti. Ayrıca barajların dolması açısından da gayet iyi oldu. Gayet mutluyuz. Kurallara uyarak evimizin önünden ayrılmıyoruz” dedi.