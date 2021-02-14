Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'dan 19 yaşında evden kaçarak PKK terör örgütüne katılan genç kız, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından ailesiyle de görüşülerek 5 yıl süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olması için ikna edildi. Örgütten kaçarak kurtulmayı başaran genç kız, özel olarak kurulan ekip tarafından Irak'tan alınıp Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan genç kız gözyaşlarına hakim olamadı. Buluşmanın ardından genç kızın annesi, ''Devletimden Allah razı olsun. PKK kahrolsun. Devletim gecesini gündüzüne katarak aç susuz ailemin yapmadığını bana yaptı'' dedi.



Emniyette işlemleri tamamlanan genç kız, daha sonra adliyeye sevk edildi.