Olay Çarşamba ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Fatma G., evininde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Fatma G.'nin yanında tek kırma av tüfeği ele geçirdi. Fatma G.'nin cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yaşlı kadın evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu
14.02.2021 - 20:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da yaşlı bir kadın evinde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Etiketler : samsun,kadın,ölü,ceset,
767656 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767656.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER