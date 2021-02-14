Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin yüksek kesimleri ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi görüş mesafesinin de düşmesine neden olmuştu. Dün akşam saat 21.30 sıralarında çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte 23 saatin ardından kontrollü olarak Kuzey ve Güney yönlerinden gemi trafiğine açıldı.