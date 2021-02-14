Olay, Mustafabeyli Mahallesi’ndeki S.U.’ya ait çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre R.A. idaresindeki traktör, geri manevra sırasında Ahmet Yıldız’a (65) çarpması sonucu yem kırma makinesinin altında kaldı. Çiftlikte bulunanlar tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ahmet Yıldız’ın cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ceyhan’da yem kırma makinesinin altında kalan kişi öldü
14.02.2021 - 23:18 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişi yem kırma makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Mustafabeyli Mahallesi’ndeki S.U.’ya ait çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre R.A. idaresindeki traktör, geri manevra sırasında Ahmet Yıldız’a (65) çarpması sonucu yem kırma makinesinin altında kaldı. Çiftlikte bulunanlar tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler : adana,haberler,iş kazası,
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