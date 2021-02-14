Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Mustafabeyli Mahallesi’ndeki S.U.’ya ait çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre R.A. idaresindeki traktör, geri manevra sırasında Ahmet Yıldız’a (65) çarpması sonucu yem kırma makinesinin altında kaldı. Çiftlikte bulunanlar tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Yıldız’ın cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.