Yapılan açıklamada, “Meteorolojik uyarılara göre; beklenen yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanmalardan kaynaklı, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde resmi-özel her kademedeki okullarımızda yüz yüze eğitime 15 Şubat Pazartesi 1 (bir) gün ara verilmiş olup, eğitime uzaktan eğitim ile devam edilecektir” denildi.
Sinop Valiliği’nden okullara kar tatili
15.02.2021 - 08:40 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 08:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bazı sınıflar için yarın başlayacak olan yüz yüze eğitim beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop Valiliği tarafından bir gün ileri alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sinop,
767732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767732.aspx
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