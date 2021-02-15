Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesi Kalfaköy yolu üzerinde su depolarının olduğu bölgede bulunan alan vurdum duymaz vatandaşlar yüzünden günden güne kirlenmeye devam ediyor. Kaçak dökülen atık, hafriyat ve molozlar çevre kirliliğine neden oluyor. Çöp yığınlarının yanındaki direkteki 'çöp ve moloz dökmek yasaktır' uyarısı ise en az çöpler kadar dikkat çekiyor. İşletmelerin üzerine reklamlarını yapıştırdığı uyarı tabelasını okumayı güçleştiriyor. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kirletilen alan kötü kokuya da neden olurken, yolu kullanan vatandaşlar bir an önce soruna çözüm bulunup kalıcı önlem alınmasını istiyor.