Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un tamamında Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ederken, kar yağışı neticesinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı. İBB AKOM verilerine göre Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer’de 10-20 santimetre Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye’de 15-25 santimetre Zekeriyaköy, Tuzla Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy Hadımköy, Silivri Binkılıç, Beykoz, Karlıtepe gibi yüksek yerlerde 30-50 santimetre kar kalınlıkları ölçüldü.

Yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek

Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülüyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 18 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında altında seyredecek.

200’den fazla ağaç devrildi

AKOM’dan paylaşılan verilere göre şu zamana kadar şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde 218 ağaç ve direk devrilmesi, 7 çatı çökmesi olayları nedeniyle 106 araç hasar gördü.

İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl bin 351 araç- iş makinesi ve 7 bin 031 personeli ile görev yapıyor. Hazır bekletilean, kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 kilometre sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ve müdahale çalışmalarını yürütüyor.

5 bin ton tuz döküldü

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 5 bin 252 ton tuz, 7 ton da solüsyon döktü.