Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Beyaza bürünen Çamlıca Camii ise kar ile birlikte görsel bir şölen oluşturdu. Beyaz örtü ile kaplanan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi.