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Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı
15.02.2021 - 13:21 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu belirlendi."
Etiketler : MSB,
767798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767798.aspx
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