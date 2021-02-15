Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörün öncüsü olan İhlas Pazarlama, şubeleşme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, İhlas Pazarlamanın Türkiye genelindeki 108’inci mağazası sanayi kenti Aliağa ilçesinde açıldı. Son açılışı yapılan mağazayla birlikte, kentteki mağaza sayısı12’ye ulaştı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen açılış törenine; İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, ofis müdürleri ve İhlas Pazarlama çalışanları katıldı.

İhlas mağazalarının İzmir’de büyümeye devam ettiğini ifade eden Bölge Müdürü Erhan Arslan, açılışı töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: Aliağa’da 12’nci, Türkiye geneli 108’inci mağazamızın açılışını yaptık. Mutfak ve elektrikli ev aletlerinde, bir evin ne ihtiyacı varsa Aliağa halkımıza sunmanın sevincini yaşıyoruz. Ürünlerimiz içinde en çok güvendiğimiz, dünya tasarım ödüllü Reverse Osmosis su arıtma cihazlarımızın da su kalitesini hissettirmek adına mağazamıza gelen müşterilerimize anında sunum yapabileceğiz. Aliağa halkına mağazamızın hayırlı olmasını dilerim.