Osmanlı’dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu’da kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde yüz yüze eğitimin bugün tatil edildiği ilçelerinden Safranbolu beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi konaklar kartpostallık görüntü oluşturdu. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.
Safranbolu konakları karla ayrı bir güzelliğe büründü
15.02.2021 - 18:28 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’ün dünyaca ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanırken, konaklar da kartpostallık görüntü oluşturdu.
Etiketler : Karabük,
767861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767861.aspx
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