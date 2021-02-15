Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 ay önce dayısına misafirliğe gelen müzisyen Kenan Yaman (25), sabah işten dönen dayısı tarafından odasında hareketsizce yatarken bulundu. Yaman’ın nabzının durduğunu fark eden dayısı, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılan Yaman’ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Çınarlı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.