Erzurum’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak yürüttüğü şafak operasyonunda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Sosyal medyada örgüt propagandası yapan 4 şahıs yakalandı
15.02.2021 - 19:30 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'da sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : terör,gözaltı,haberler,
767874 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767874.aspx
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