Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Balıkesir istikametine giden Mirkan M'nin (43) kontrolünden çıkan 35 ADR 884 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mirkan M. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Abdulmelik D. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
15.02.2021 - 20:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 20:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Etiketler : bursa,kaza,ölü,
767884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767884.aspx
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