Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli tespit edildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bazı materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
Bursa'da terör örgütü propagandası yapan 7 kişi yakalandı
15.02.2021 - 20:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 20:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : bursa,terör,haberler,
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