Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli tespit edildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bazı materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.