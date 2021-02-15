Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 8-14 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 1 kilo 751 gram esrar-skank, 4 gram kokain, 1 kilo 134 gram eroin, 1 kök kenevir, 199 gram sentetik kannabinoid, 501 gram metamfetamin, 173 ekstazi, 3 bin 5 sentetik ecza hap, 19 bin 820 lira nakit para, 5 tabanca, 2 tüfek ile 5 şarjör ve 62 fişek ele geçirdi. Gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda yakalanan 67 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 26 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.