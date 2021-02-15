Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya operasyon: 5 gözaltı
15.02.2021 - 21:28 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 21:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de polisin terör örgütü DEAŞ ve PKK üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Etiketler : kayseri,
767894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767894.aspx
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