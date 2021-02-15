Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana geldi. Hacer Ç, 4 yıldır birlikte olduğu Halim E’den ayrılmak istedi. Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç, son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı. Bu sırada çıkan tartışmada Halim E, 4-5 el ateş ederek Hacer Ç’yi öldürdü. Ardından eşya taşıyan yakınlarına ateş açtı. Maktulenin ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendilerini dışarı attı. Halim T. ise Hacer Ç’nin cesedi ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali .’yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı. Polis korumasında binadan çıkarılarak ekip aracına alınan Halim E'yi gören Hacer Ç’nin ablası sinir krizi geçirdi. “Kurtaramadım” diyerek feryat eden ablayı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ekipleri, zanlıyı polis merkezine götürdü.