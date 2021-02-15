Samsun-Ankara Kara yolunda meydana gelen kazada yolcu otobüsü, kavşakta ticari taksiyle çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu bildirilirken sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kırıkkale'de yolcu otobüsü kaza yaptı, çok sayıda kişi yaralandı
15.02.2021 - 22:16 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 22:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'de ticari taksiyle çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.
Etiketler : kırıkkale,kaza,yolcu otobüsü,
767903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767903.aspx
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