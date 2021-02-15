Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporuna göre elverişsiz hava şartlarının devam edeceği anlaşıldığından ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilimizde yüz yüze eğitime devam eden okullarımızda ve kurslarımızda (il merkezi ve ilçe merkezlerindeki anaokulları-anasınıfları ile rehabilitasyon merkezleri hariç) eğitim-öğretime 16 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.