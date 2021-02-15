Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları yoğun kar ve buzlanma sebebiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ve ilçelerdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullar, resmî ve özel anaokulları ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmî okullarda yüz yüze eğitime 16-17 Şubat tarihlerinde ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.