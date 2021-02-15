Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Ahmet Açıkgöz, kas hastalığı nedeniyle yürümesinde sıkıntı çekerken, doktorların 15 yaşına geldiğinde yatalak kalabileceğini söylediğini belirtti. Fizik tedavi sürecinin devam ettiğini söyleyen anne Sultan Açıkgöz (33), “Hastalığın bilinen bir tedavisi olmadığını öğrendik. Doğuştan beyin oksijensiz kaldığı için bu durumda olduğunu söylediler. Şu an 13 yaşında ve yürümesinde sıkıntı çekiyor. Ellerinde de sıkıntı olduğu için yemeğini yiyemiyor, zorlandığı için yemeğini ben yediriyorum. Doktorlar çaresi yok dedi. Bir umut ışığı arıyoruz. 15 yaşına geldiğinde yatalak kalacağını söylediler. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu konuda bize yardım etsinler” dedi.