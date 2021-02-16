Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 00:00 sıralarında Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi Seyit Nizam Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen tüm çatıyı kaplayarak alev alev yanmaya başladı. Binada bulunan vatandaşlar korku ve panik yaşayarak sokağa döküldü.

Polis ekiplerinden vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı

Yangın nedeniyle sokağa dökülen ve sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri tarafından anonslarla uyarılar yapıldı.

Binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.