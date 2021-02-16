Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Engelli ve hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.