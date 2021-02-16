Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır” denildi.
Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Engelli ve hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Yozgat'ta eğitime kar engeli
16.02.2021 - 07:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 07:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat’ta kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır” denildi.
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