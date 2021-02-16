Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı eksi 3

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 5

Adana: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11

Samsun: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 2

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 16