Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahlat’ta şarküteri işleten ve beslediği tavukların yumurtalarını iş yerinde satan Mehmet Necati İşler, bir müşterisinin aldığı yumurtanın üzerinde Arapça “Allah” lafzı olduğunu gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyledi. Mehmet Necati İşler, “Ahlat’ta şarküteri işletiyorum. Kendi evimde beslediğim tavuklarımın yumurtladığı organik yumurtaları da iş yerimde satıyorum. Bir gün bir müşterimin almak istediği yumurtanın üzerinde Arapça 'Allah' yazısı görünce hayrete düştük ve hayran kaldık. Doğadaki her şeyin üzerinde Cenab-ı Allah’ın ismi yazılıdır zaten. Ben de bu yumurtayı müşterimize paralı satmak yerine hatıra olsun diye hediye ettim” dedi.