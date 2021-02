Türkiye Gazetesi

Gözlerini fırıldak gibi çevirdiği ve plastik leğen içerisinde iki madeni parayı ters yönde döndürebildiği için çevresinde ‘Fırıldak Mustafa’ lakabıyla tanınan 45 yaşındaki Mustafa Erden’in, Kekliktepe Mahallesi İsmail Hakkı Yıldırım Caddesi’ndeki evinden 5 Mayıs 2014 tarihinde saat 18.00 de ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği belirtildi. Kaybolan dayısını rüyasında gördüğünü söyleyen Aygül Oturak, dedesi ve anneannesiyle hasret ve üzüntülerini paylaştı.

7 yıl geçmesine rağmen oğlundan haber alamayan 5 çocuk babası 75 yaşındaki Mehmet Erden, 2014 yılı 6 Mayıs günü oğlunun evde olmadığını görünce Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulunduklarını belirtti. Erden, “Tüm aramalardan hiçbir sonuç alamadık. Borç para verdiği kişilere sorduk. Cumhuriyet Savcısı’na elimizdeki evrakları verdik” dedi.



Gözü yaşlı 74 yaşındaki anne Fadime Erden, “Oğlum Mustafa’yı odasında bulamayınca, babasıyla içimiz yandı. O günden bu yana Mustafa’dan hiçbir haber alamadık” şeklinde konuştu.



Oğlunun resmine bakıp eve dönmesini isteyen acılı anne, oğlunu çok özlediğini söyledi.

"Ölü veya diri dayıma kavuşmak istiyoruz"

Kaybolan dayısı ile ilgili görüşlerini söyleyen Aygül Oturak, “Dayımın, varsa katilinin bulunmasını, sağ ise nerede olduğunun bulunması için tüm Türkiye’den yardım bekliyoruz. En küçük bir haber bile bizim için çok önemli. Ölü veya diri dayıma kavuşmak istiyoruz. Gözü yaşlı iki ihtiyarın isteği, dayımın kapanan arama dosyasının yeniden açılmasıdır. Dayım Mustafa Erden ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasının finalisti olduğu için O’nu herkes tanıyor, dayımı gören ve duyan olursa, bize mutlaka bilgi versin” diye konuştu.



Mustafa Erden’in ablası Hatice Oturak (52), kardeşinin çok cana yakın olduğunu, her gün geri gelebilecek gibi bir his olduğunu söyledi.



Acılı baba Mehmet Erden, evinin her köşesine kaybolan oğlunun ellerinin dokunduğunu, göz yaşının silinmesi için yetkililerinden yardım beklediğini söyledi.