Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’da aralıksız olarak 3 gün boyunca devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından biri olan ve İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.



Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı şefliklere ait 12 adet kar kürüme aracı, 9 adet greyder, 8 adet tuz serici, 1 adet kar püskürtme aracı, 11 adet yükleyici, 1 adet kurtarıcı, 1 adet vinç. 1 adet çekici, 2 adet trafik aracı ile 144 personel, kar yağışının etkili olduğu 3 gün boyunca sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı’nda ortaya çıkan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.