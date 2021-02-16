Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de son 25 yılın en yoğun kar yağışı etkili oluyor

Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, Balıkesir-Bursa yolunu araç trafiğinin kapanmasına sebep oldu. Tipi şeklinde yağan kar sebebiyle Balıkesir-Bursa yolu Susurluk ilçesi yakınlarında araçlar kayan ve yoldan çıkan araçlar sebebiyle trafik kapandı. Yüzlerce aracın mahsur kaldığı yoldaki, trafik yoğunluğu 25 kilometreye kadar ulaştı.

Havadan kaydedilen görüntüler, yaşanan sorunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Polis, jandarma ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma yapıyor.