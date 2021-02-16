Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerin yanı sıra kapanan çok sayıda köy yolu ulaşıma açıldı. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü. Ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 3 aracı kurtardı.

Sulakyurt'un Ambaryurdu köyüne giderken karda mahsur kalan bir vatandaş ise valilik ve özel idare çalışanlarına teşekkür etti.

Karla mücadelede görevli 9 greyder, 4 kar küreme kamyonu, 5 traktör kepçe ve 70 personel çalışmalarını sürdürüyor.