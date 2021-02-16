Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin gündemine oturan sahte gelinlere yönelik Ağrı Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5’i kadın olmak üzere 7’i kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde aralarında sahte gelin Melisay'ın da olduğu 7 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından Doğubayazıt Adliyesine götürüldü. Yakalanan 7 kişiden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.