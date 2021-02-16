Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmitli berber, hasret kaldığı kar yağışının tadını kardan adamı tıraş ederek çıkardı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde berber dükkanı işleten Hakan Balcı, uzun süre kar yağmasını beklerken dün geceden itibaren yağan kar ile hasretini giderdi. Sabah erken saatlerde iş yerini açan Balcı, uzun süre beklemesine rağmen müşteri bulamayınca kardan adam yaparak tıraş etmeye başladı. Dükkanının önündeki sokakta kardan yaptığı kardan adamın baş kısmını önce saçlarla süsleyen Balcı, daha sonra saçlarını tıraş etti.

Müşteri yok fotoğraf çektiren çok

Kar hasretini kardan adamı tıraş ederek giderdiğini ifade eden Hakan Balcı, “Spontane gelişti. Arkadaşlarla beraber kardan adam yapalım dedik. Mesleğimizden dolayı dedik ki kendi kendimize bir de tıraş edelim hatıra olsun anı olsun diye. Aklımızda olmayan bir şey bir anda aklımıza gelince böyle bir şeyler yapmaya çalıştık. İnsanların çok dikkatini çekiyor, çok fotoğraf çekmeye gelen oldu. Sabahtan beri müşteri yok ama bunun için bayağı fotoğraf çekilmeye gelen var. İlk defa yaptım, her sene kardan adam yapardım ama hiç tıraş etmezdim onu bu sene çok beklediğimiz için kardan adamı bir tıraş edelim, hoş geldin yapalım dedik, öyle spontane gelişen bir şey yani. Karın gelmesini bekliyoruz her sene, bundan sonra gelin de yapacağız yanına inşallah" dedi.