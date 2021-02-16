Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’da etkisin arttırarak devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Karla kaplanan birçok bölgede sürücü ve vatandaşlar zorluk çekti. Sokak aralarında kara saplanan araçlarını çıkarmakta zorlanan bazı sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bir anda bastıran yağışın ardından ana yollar ve sokak araları karla kaplandı. Kimisine zor anlar yaşatan kar yağışı bazı vatandaşların ise eğlenceli dakikalar geçirmesine sebep oldu.

Yağış ve buzlanma sebebi ile sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgelerde Karayolları ile Sakarya Büyükşehir Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.