Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 25 yılın en yoğun kar yağışını alan Balıkesir'de hayat durma noktasına geldi. Kar ve tipi sebebiyle Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk mevkii ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç mahsur kalırken 25 kilometrelik trafik oluştu. Bölgede sabahtan beri yoğun mesai harcayan ekipler, 12 saat sonra yolu tekrar ulaşıma açtı.