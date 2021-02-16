Son 25 yılın en yoğun kar yağışını alan Balıkesir'de hayat durma noktasına geldi. Kar ve tipi sebebiyle Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk mevkii ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç mahsur kalırken 25 kilometrelik trafik oluştu. Bölgede sabahtan beri yoğun mesai harcayan ekipler, 12 saat sonra yolu tekrar ulaşıma açtı.
Kardan kapanan Balıkesir-Bursa yolu ulaşıma açıldı
16.02.2021 - 18:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir-Bursa kara yolunda yaşanan kar esaretinde sona gelindi. Yol yeniden ulaşılma açıldı.
Etiketler : balıkesir,bursa,yol,susurluk,kar,
768175 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768175.aspx
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