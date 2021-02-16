Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Susurluk Ömerköy Mahallesinde Mithat Güngör'e ait damın çatısı çöktü. Damının çökmesiyle olay yerine giden itfaiye ekipleri, çatının altında kalan 20 koyunun 10 tanesini hafif yaralı halde çıkardı. 10 koyunsa telef oldu.